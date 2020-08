Luigi Di Maio in barca con la fidanzata sogna il terzo mandato (Di sabato 22 agosto 2020) Luigi Di Maio sale in barca con la fidanzata. In queste ore il ministro degli Esteri si gode gli ultimi scampoli d'estate in vista della ripresa delle attività. Ed è in buona compagnia. Ma che cos'avrà in testa? Come scrive @PAnnicchino, faranno qualsiasi cosa pur di non tornare alla vita di prima e trovarsi un lavoro. pic.twitter.com/I71wjMZuE9 — Fausto Panunzi (@FPanunzi) August 22, 2020 Dopo l'apertura della piattaforma Rousseau, non c'è dubbio che Di Maio stia sognando il terzo mandato. Insomma bisogna escogitare qualcosa pur di non tornare alla vita di prima e trovarsi un lavoro. Leggi su iltempo

GgvfLucien : RT @martinoloiacono: Doveva abolire la povertà e abbattere la casta. Per ora si gode le vacanze in barca. È un gigante. Si chiama Luigi Di… - smilypapiking : RT @luciodigaetano: In effetti non poter dire a Luigi Di Maio 'ragazzo tre caffè di cui uno macchiato caldo, uno macchiato freddo e uno lun… - tempoweb : Luigi Di Maio in barca con la fidanzata sogna il terzo mandato #luigidimaio #m5s # - giu_es : RT @martinoloiacono: Doveva abolire la povertà e abbattere la casta. Per ora si gode le vacanze in barca. È un gigante. Si chiama Luigi Di… - Simo252525 : RT @martinoloiacono: Doveva abolire la povertà e abbattere la casta. Per ora si gode le vacanze in barca. È un gigante. Si chiama Luigi Di… -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Maio Luigi Di Maio, il messaggino spedito dal Pd: "Game over". Regionali, Salvini e Meloni già in trionfo? Liberoquotidiano.it Governo, 5S-Pd in cerca di voti. E se fosse Conte a imporre il “suo” rimpasto?

Governo, M5S e Pd in cerca di identità e di voti. E se fosse Conte a imporre il “suo” rimpasto La fine di queste anomale vacanze estive preoccupa gli italiani che temono per la crescita dei contagi de ...

orsi & tori

Da «Il discorso di Draghi mi è piaciuto molto», di Nicola Zingaretti, a «Draghi mi ha fatto un'ottima impressione», di Luigi Di Maio!!! Almeno Paolo Gentiloni con due verbi ha espresso un concetto pol ...

Governo, M5S e Pd in cerca di identità e di voti. E se fosse Conte a imporre il “suo” rimpasto La fine di queste anomale vacanze estive preoccupa gli italiani che temono per la crescita dei contagi de ...Da «Il discorso di Draghi mi è piaciuto molto», di Nicola Zingaretti, a «Draghi mi ha fatto un'ottima impressione», di Luigi Di Maio!!! Almeno Paolo Gentiloni con due verbi ha espresso un concetto pol ...