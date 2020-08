Lista Caldoro-Presidente, Palmieri si ritira: “Decisione arrivata nella notte” (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il consigliere comunale Domenico Palmieri rinuncia alla candidatura nella Lista Caldoro-Presidente: il passo indietro è maturato nella notte. Pare vi siano stati alcuni contrasti con i promotori della Lista per l’ingresso di candidati forti. Palmieri, che era già in campagna elettorale, parla di motivi personali: “Carissimi, Vi informo che per motivi di natura personale ho rinunciato alla candidatura al Consiglio Regionale. Ringrazio per i tanti attestati di stima, di fiducia e di disponibilità che mi sono giunti, ma non vi erano in questo momento le condizioni e la serenità per affrontare una sfida così delicata e impegnativa. A tutti Voi rivolgo il mio ... Leggi su anteprima24

