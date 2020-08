Leonard trascina i Clippers sul 2-1. Ansia Dallas: Doncic ko (Di sabato 22 agosto 2020) ORLANDO, Stati Uniti, - Un super Kawhi Leonard , autore di 36 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, trascina i Clippers al successo, col punteggio di 130-122, alla AdventHealth Arena di Orlando contro Dallas ,... Leggi su corrieredellosport

Eurosport_IT : Clippers di nuovo avanti nella serie contro Dallas ?? Toronto e Boston si portano sul 3-0 ??? #NBA | #NBAPlayoffs |… - OA_Sport : NBA Playoff 2020: Leonard trascina i Clippers sul 2-1 contro Dallas. Scatto Utah, allungano Boston e Toronto -

Corriere dello Sport

Tutto facile per i Toronto Raptors, che sconfiggono i Brooklyn Nets con il punteggio di 117-92 e si portano sul 3-0 in una serie che sembra già pronta per essere archiviata. Partita senza storia: i de ...ORLANDO (Florida) - Luka Doncic trascina i Mavericks al pareggio nella serie contro i Clippers e anche Utah trova l'1-1 contro Denver. A Est, invece, dopo Toronto anche Boston si porta avanti 2-0 batt ...