Lecce, UFFICIALE: Eugenio Corini è il nuovo tecnico (Di sabato 22 agosto 2020) Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Lecce. L’ex tecnico del Brescia ha firmato un triennale. Di seguito il comunicato UFFICIALE emesso dai salentini. “L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Eugenio Corini. Il tecnico lombardo ha sottoscritto un accordo triennale”. Calciomercato, ancora rumors su Messi in Italia. Pato torna in Serie A, pupilli per Torino e SampdoriaL'articolo Lecce, UFFICIALE: Eugenio Corini è il nuovo tecnico CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

