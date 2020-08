La Notte della Taranta 2020: tutti gli artisti sul palco a Melpignano (Di sabato 22 agosto 2020) Nonostante il Coronavirus, La Notte della Taranta 2020 si farà! Non sarà esattamente la stessa magica serata degli altri anni direttamente da Melpignano, in provincia di Lecce. L’evento, infatti, sarà a porte chiuse a causa del Covid ma i tantissimi fan abituati ad accorrere in Salento per ascoltare e ballare la tradizione potranno comunque seguire il concerto in televisione. La Notte della Taranta 2020 si svolgerà il 22 Agosto, come sempre presso l’ex Convento degli Agostiniani di Melpignano e andrà in onda, in differita, il 28 dello stesso mese a partire dalle ore 22:50 su Rai 2. A presentare il grande evento sarà l’attore Sergio Rubini che, tra ... Leggi su ultimenotizieflash

IlContiAndrea : Il maestro #Buonvino #GiannaNannini #Mahmood e #Diodato presentano la Notte della Taranta 2020 che quest’anno si te… - IlContiAndrea : Non posso per ovvie ragioni postare video, ma la ninna araba che #Mahmood canta alla Notte della Taranta (“Sabry 2a… - IlContiAndrea : #Diodato nelle prove generali canta ogni parola della bellissima “Beddra ci dormi” con eleganza e tanta passione. G… - Angelos_57 : @francienz146 @marcotravaglio Il padre della Boschi ha ancora un'accusa (la più importante), da cui non è stato anc… - Iolanda07658172 : RT @Aaronn31: Non solo, Matteo ,favoreggiamento ,ma con l'immigrazione incontrollata di cladestini che di notte a mezzo barchette sbarcano… -

Ultime Notizie dalla rete : Notte della La Notte della Taranta con Diodato, Gianna Nannini e Mahmood askanews Coronavirus Veneto, altri 58 positivi nella notte, ma nessuna vittima. In isolamento 104 persone in meno

Coronavirus Veneto, c'erano stati 141 nuovi positivi e 3 morti nelle ultime 24 ore e oggi, sabato 22 agosto, alle 8 si segnala che i positivi al Covid sono saliti a 21.810 ovvero 58 in più di ieri ser ...

Dopo il via libera dei medici di Omsk, Navalny e' partito per Berlino

AGI - Dopo un braccio di ferro durato quasi 24 ore tra i medici dell'ospedale di Omsk e i collaboratori di Aleksei Navalny per ottenere il via libera al trasferimento, nella notte l'oppositore russo - ...

Coronavirus Veneto, c'erano stati 141 nuovi positivi e 3 morti nelle ultime 24 ore e oggi, sabato 22 agosto, alle 8 si segnala che i positivi al Covid sono saliti a 21.810 ovvero 58 in più di ieri ser ...AGI - Dopo un braccio di ferro durato quasi 24 ore tra i medici dell'ospedale di Omsk e i collaboratori di Aleksei Navalny per ottenere il via libera al trasferimento, nella notte l'oppositore russo - ...