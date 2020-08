La Juve vince a Verona, la Roma a Sassuolo chiamata a rispondere (Di sabato 22 agosto 2020) Roma - La Juventus campione d'Italia apre la Serie A 2020/21 con un successo in casa dell' Hellas Verona . Girelli e Caruso siglano il 2-0 bianconero contro le scaligere e centrano i tre punti. La ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Juve vince La Juve vince a Verona, la Roma a Sassuolo chiamata a rispondere Corriere dello Sport Serie A femminile, la Juventus ricomincia vincendo: 2-0 al Verona

La Juventus e Cristiana Girelli riprendono esattamente come avevano lasciato. Una vincendo e l’altra segnando. Parte con il piede giusto la stagione della squadra campione d’Italia, che nell’anticipo ...

Esordio positivo in avvio anche per la Pink Bari, che contro il neopromosso Napoli Femminile si impone 1-0 grazie alla rete dal dischetto di Noemi Manno al 27'. Domenica in campo anche il Milan che af ...

