Juventus, ufficiale: Zauli è il nuovo allenatore dell’Under 23 (Di sabato 22 agosto 2020) Lamberto Zauli è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus U23.Il club di Torino, dopo avere promosso Andrea Pirlo - che era stato designato quest'estate per la guida della formazione che milita in Serie C - a tecnico della prima squadra, ha affidato la panchina della seconda squadra al tecnico romano. Zauli, negli scorsi anni, ha allenato prima la Primavera dell'Empoli e poi, nell'ultima stagione, quella della Juventus. Si tratta, dunque, di una promozione. Di seguito il comunicato ufficiale."Lamberto Zauli è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Lo scorso anno alla guida dell’Under 19, condotta in piena zona Playoff ... Leggi su mediagol

