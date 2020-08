Io, medico, vi dico: basta castronerie su Covid (Di sabato 22 agosto 2020) Leggo articoli più o meno spicci e squallidi in cui il ministro, non il mio, io sono un medico, che dice che per chi non obbedirà ci sarà il Tso e/o il carcere. Vorrei ricordargli che è indagato..... Leggi su startmag

Ultime Notizie dalla rete : medico dico Io, medico, vi dico: basta castronerie su Covid Startmag Web magazine Navalny ha lasciato Omsk alla volta della Germania

La condizione di Alexey Navalny si è stabilizzata e può essere portato in Germania. Dietrofront dei medici russi, dunque, che hanno in cura l'oppositore russo, posto in terapia intensiva per sospetto ...

Roma, è allarme per le quarantene violate: positivi scoperti in strada e al mare

Per i vacanzieri di ritorno da Grecia, Spagna, Malta e Croazia il risultato del tampone arriva in 48-72 ore al massimo, ma c’è chi non ha voglia di aspettare. E così va in strada, al supermercato, in ...

