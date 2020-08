Insaf Dimassi: la ragazza che spiega a Susanna Ceccardi a cosa serve la legge Bossi-Fini (Di sabato 22 agosto 2020) Ieri a In Onda Susanna Ceccardi ha provato a spiegare a Insaf Dimassi, una ragazza che non ha la cittadinanza anche se è tutta la vita che vive nel nostro paese, che se non è ancora italiana è per colpa della sinistra che non ha cambiato la legge sulla cittadinanza e la Bossi-Fini. Peccato che, come ha spiegato Insaf, non c’entri proprio niente. La Ceccardi, di fronte alle domandeInsaf della ragazza, ha attaccato il repertorio leghista sugli immigrati irregolari: “Perché? Perché gli italiani sono stufi dell’immigrazione incontrollata…il problema è l’immigrazione irregolare, ci ... Leggi su nextquotidiano

Giallo di Caronia, Coronavirus, ma anche le elezioni regionali. Saranno questi i temi della puntata di stasera 21 agosto della trasmissione In Onda, approfondimento de La7 presentato da Luca Telese e ...