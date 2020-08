Incidente a Sant'Antimo, donna investita e uccisa da scooter: arrestato il pirata, denunciato il passeggero (Di sabato 22 agosto 2020) I carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania e della tenenza di Sant'Antimo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno individuato e arrestato un 31enne... Leggi su ilmattino

Muore in scooter dopo essere stato tamponato da un’auto: dramma nella notte a Sant’Elpidio a Mare, a perdere la vita il 63enne Terenzio Marziali, residente a Casette D’Ete, lavorava per il Cosmari, pe ...Sant’Elpidio a Mare, (Fermo), 22 Agosto 2020 – Un uomo di 62 anni, residente a Casette d’Ete, ha perso la vita a causa dei traumi riportati in un incidente stradale mentre era in sella al suo scooter, ...