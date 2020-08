Incendio a Roma nord. Chiuso il Grande Raccordo Anulare (Di sabato 22 agosto 2020) Vigili del fuoco a lavoro a Roma nord dove un vasto Incendio ha provocato la chiusura di un tratto del Gra per la densa coltre di fumo che impedisce la visibilità all'altezza dell'uscita Cassia. Il rogo è divampato tra la Cassia, Saxa Rubra e Nuovo Salario: sei le squadre al lavoro, con due autobotti il DOS e l'elicottero Drago con alcuni mezzi della protezione civile oltre alle forze dell'ordine per il controllo della viabilità. Le squadre dei vigili del fuoco lavorano a protezione delle abitazioni che rischiano di essere interessate dalle fiamme mentre il DOS guida da terra i lanci del mezzo aereo. Non risultano persone coinvolte. Leggi su iltempo

