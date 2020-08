In Liguria Beppe Grillo candida il suo dentista di fiducia. E pensare che ironizzava sulla Minetti… (Di sabato 22 agosto 2020) ironizzavano su Silvio Berlusconi che candidò Nicole Minette, igienista dentale laureata a pieni voti, colpevole di essere bella e giovane, ma oggi candidano il dentista di fiducia di Beppe Grillo, Flavio Gaggero, 81 anni, medico vip di artisti famosi, tutti rigorosamente di sinistra. Qualche nome? Gino Paoli, Ornella Vanoni, l’archistar Renzo Piano, il prete “rosso” don Gallo. Un luminare delle otturazioni e delle carie, sia chiaro, impegnato da sempre sul fronte del sociale, al fianco degli immigrati e degli “ultimi”, un personaggio cristallino e carismatico, non c’è dubbio. Ma anche con un curriculum politico-relazionale perfetto: è amico dei “migliori” genovesi, Grillo in testa, quando basta per ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : In Liguria Beppe Grillo candida il suo dentista di fiducia. E pensare che ironizzava sulla Minetti…… - MPenikas : @AntonioDiBari85 @CiceroM5S @m_spagna @gio_c75 @GianniMagini @francotaratufo2 @IlConte50919IT @Gio2020Gio… - clabucar : RT @giuseppetp55: Giggino è contento della nuova era Pd-M5S,il Sindaco di #Milano Sala incontra Beppe Grillo,la Raggi vuole partecipare all… - francornldi : RT @giuseppetp55: Giggino è contento della nuova era Pd-M5S,il Sindaco di #Milano Sala incontra Beppe Grillo,la Raggi vuole partecipare all… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @giuseppetp55: Giggino è contento della nuova era Pd-M5S,il Sindaco di #Milano Sala incontra Beppe Grillo,la Raggi vuole partecipare all… -