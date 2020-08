Il rischio terrorismo dopo il golpe nel Mali (Di sabato 22 agosto 2020) Il Mali ha sempre vissuto lungo un sottile e precario equilibrio, in cui ogni minima scossa ha avuto l’effetto di una potenziale deflagrazione. Basta questo per comprendere la portata del golpe che poco dopo ferragosto ha determinato la fine dell’era di Ibrahim Boubacar Keita, con i militari che adesso promettono quanto prima nuove elezioni e nuovo … InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : rischio terrorismo Salvini: “Rinvio elezioni e chiusura scuole? Terrorismo”. E Ricciardi si arrampica sugli specchi Il Primato Nazionale “Ora a rischio rientro in aula e voto”. Ricciardi svela i timori degli esperti

ROMA. È bastata una scintilla per scatenare un putiferio: una frase sul «rischio di dover rinviare le elezioni e di non poter riaprire le scuole» - sfuggita dalla bocca del consigliere del ministro Ro ...

Ricciardi: elezioni a rischio. La destra insorge, lo stop del Viminale

«Se la circolazione del virus riaumenta ci troveremo nelle condizioni, come in altri Paesi, in cui anche le elezioni sono messe a rischio». L’allarme lanciato in mattinata su Raitre da Walter Ricciard ...

ROMA. È bastata una scintilla per scatenare un putiferio: una frase sul «rischio di dover rinviare le elezioni e di non poter riaprire le scuole» - sfuggita dalla bocca del consigliere del ministro Ro ...