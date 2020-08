Il primario del Cotugno: «I contagiati sono più giovani e forti. Il ceppo croato del virus è più aggressivo» (Di sabato 22 agosto 2020) Il Mattino intervista Giuseppe Fiorentino, primario dell’unità operativa di Pneumologia del Cotugno. Fa il punto sul numero di malati presenti al momento nel suo ospedale. «Abbiamo le 16 unità di degenza ordinaria piene e in terapia sub intensiva 11 pazienti a fronte di 8 posti che ora sono raddoppiati. La direzione generale ha deciso di aumentare l’offerta di questo reparto anziché quello ordinario per fronteggiare anche casi più complessi». I nuovi malati sono soprattutto giovani, «L’età media si è abbassata di almeno venti anni rispetto al periodo del lockdown. Ospitiamo ricoverati soprattutto nella fascia di popolazione dei 40enni e 50enni che godono di condizioni di salute di base molto migliori di 70 e 80enni che si ... Leggi su ilnapolista

