“È lui!”. Elisa Isoardi esce allo scoperto e lo annuncia a tutti. La notizia fa subito boom (Di sabato 22 agosto 2020) Elisa Isoardi si è messa alle spalle l’avventura televisiva con ‘La Prova del Cuoco’ e in attesa di capire quale trasmissione potrà condurre in futuro, si sta rilassando in vacanza. Ma un appuntamento importante per lei è già in programma e riguarda ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. Qui lei prenderà parte allo stesso in qualità di concorrente e in queste ore ha postato un’immagine sui social network nella quale ha annunciato una novità che in tanti attendevano da tempo. L’edizione 2020 della trasmissione Rai inizierà ufficialmente sabato 12 settembre. I personaggi si battaglieranno sulla pista a suon di ballo. Infatti, come sempre saranno proposte danze di tango, valzer, salsa e non solo. Nel ... Leggi su caffeinamagazine

