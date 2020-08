Crema, Pasini: 'Sabrina morta a causa di un malore, ho bruciato l'auto con il corpo dentro' - Ma gli inquirenti non ci credono (Di sabato 22 agosto 2020) Avrebbe ammesso di avere bruciato la macchina. Avrebbe detto che, sì, all'interno dell'auto data alle fiamme ha lasciato il corpo di Sabrina Beccalli; avrebbe sostenuto che sia morta in seguito a un ... Leggi su tgcom24.mediaset

serenel14278447 : Giallo di Crema verso la svolta, si cerca il corpo di Sabrina - Filo2385Filippo : RT @laprovinciacr: #Crema Adesso Pasini collabora: «Sì, ho bruciato io l'auto» - Filo2385Filippo : RT @laprovinciacr: #Crema Ris: al setaccio le case di Pasini e dell’ex fidanzata - SaCe86 : Giallo di Crema verso la svolta, si cerca il corpo in una roggia - laprovinciacr : #Crema Ris: al setaccio le case di Pasini e dell’ex fidanzata -

Ultime Notizie dalla rete : Crema Pasini

Alessandro Pasini ha rotto il silenzio nell'interrogatorio di garanzia, non confessa e fornisce una versione che non convince gli inquirenti Sono concentrate su una vasca agricola colma di liquami le ...Avrebbe ammesso di avere bruciato la macchina. Avrebbe detto che, sì, all’interno dell’auto data alle fiamme ha lasciato il corpo di Sabrina Beccalli; avrebbe sostenuto che sia morta in seguito a un m ...