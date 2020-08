Covid, chi arriva a Bari da Spagna, Grecia, Malta e Croazia può prenotare il tampone sulla piattaforma web della Asl (Di sabato 22 agosto 2020) Il servizio sperimentale può essere utilizzato dopo aver registrato sul portale Piglia Salute il rientro o il soggiorno in città o in provincia Leggi su repubblica

CottarelliCPI : So che il tema non è 'trendy' (si parla solo di covid) ma stasera un tizio mi dice che non paga le tasse perché lo… - Viminale : Indossare la mascherina all'aperto, nei luoghi in cui c'è rischio di assembramento e in quelli pubblici è segno di… - stanzaselvaggia : “A Mykonos ci siamo infettati col Covid e siamo tornati con EasyJet, voglio che chi ha viaggiato con me sappia su q… - trimpa48 : RT @CottarelliCPI: So che il tema non è 'trendy' (si parla solo di covid) ma stasera un tizio mi dice che non paga le tasse perché lo stato… - StraNotizie : Covid, chi arriva a Bari da Spagna, Grecia, Malta e Croazia può prenotare il tampone sulla piattaforma web della Asl -

Ultime Notizie dalla rete : Covid chi Coronavirus, traghetto con caso sospetto: 468 bloccati a Genova per 5 ore. Civitavecchia, test a chi sbarca Corriere della Sera I poliziotti senza tamponi nell'inferno di Lampedusa

Con l'impennata del numero dei clandestini a Lampedusa, l'incremento di casi di positività al Coronavirus tra di essi ed i gravi episodi di fuga registrati nelle scorse settimane aumentano anche i ris ...

Il Coronavirus ha ucciso la madre Bosè: "Perché non uso mascherine"

A pochi giorni dal video messaggio social - dove incitava gli spagnoli a scendere in piazza per protestare contro mascherine e restrizioni anticontagio - Miguel Bosé è tornato a parlare pubblicamente.

Con l'impennata del numero dei clandestini a Lampedusa, l'incremento di casi di positività al Coronavirus tra di essi ed i gravi episodi di fuga registrati nelle scorse settimane aumentano anche i ris ...A pochi giorni dal video messaggio social - dove incitava gli spagnoli a scendere in piazza per protestare contro mascherine e restrizioni anticontagio - Miguel Bosé è tornato a parlare pubblicamente.