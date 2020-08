Coronavirus, positivi in aumento ma sono senza sintomi. In calo i ricoveri in terapia intensiva (Di sabato 22 agosto 2020) Roma, 22 ago – In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 258.136 persone (+1.071 rispetto a ieri) hanno contratto il Coronavirus. Le vittime invece sono 35.430 (+3 rispetto a ieri). sono state invece dimesse 205.203 persone (+243, +0,1%). Allo stato attuale, i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 17.503 (+825, +0,5%. Altro dato importante del controverso bollettino giornaliero del ministero della Salute è il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore: 77.674, superiore rispetto ai 71.996 di ieri. I pazienti ricoverati con sintomi sono 924 (+5, +0,5%), di cui soltanto 64 in terapia intensiva, in calo rispetto a ieri (-5, -7,3%). Un dato questo molto significativo sulla ... Leggi su ilprimatonazionale

borghi_claudio : Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non consi… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 947 nuovi positivi e 9 morti nelle ultime 24 ore - you_trend : ?? #Coronavirus, 22 agosto 2020 • Attualmente positivi: 17.503 • Deceduti: 35.430 (+3, +0,01%) • Dimessi/Guariti: 2… - Giovanni_Longo : RT @TgrRaiFVG: Contagi in crescita in #FVG, 33 nuovi casi positivi al #COVID19 Le origini dei contagi sono al momento soprattutto quelli fa… - IlPrimatoN : Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute sul coronavirus nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.071 po… -