Coronavirus, “non ci sono positivi in paese”: così il medico di Torretta di Crucoli in Calabria smentisce le voci infondate sui contagi con un cartello [FOTO] (Di sabato 22 agosto 2020) Ai tempi del Covid, gli episodi panico sono notevoli. E così ci si inventa la qualunque pur di tranquillizzare i cittadini. Come accaduto in Calabria dove il dottore Egidio Romano, medico di base di Torretta, ha dovuto scrivere un cartello per rassicurare la popolazione che in paese non c’è alcun caso di Coronavirus. Il medico, stanco di sentire in giro voci infondate su casi di Coronavirus in paese, ha deciso di scrivere a caratteri cubitali, su un cartello affisso all’ingresso dell’ambulatorio, che non esistono persone contagiate né tra i residenti, né tra i turisti. Da qualche giorno, infatti, a Torretta di ... Leggi su meteoweb.eu

