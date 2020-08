Coronavirus Lazio, record di positivi: battuto il lockdown (Di sabato 22 agosto 2020) Coronavirus Lazio, nelle ultime 24 ore è record di positivi. Con 215 è stato battuto il numero maggiore fatto registrare durante il lockdown Lazio, è record di contagiati e lo dicono i numeri. I risultati dei tamponi comunicati il 21 agosto parlano di 215 positivi (ma zero decessi). Una cifra mai raggiunta nemmeno in piena … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio Coronavirus, nel Lazio 215 casi: il 61% è collegato a rientri da vacanze. "Record da inizio epidemia" Repubblica Roma Il virus non si ferma: più di mille i nuovi casi, non accadeva dal 12 maggio

Non si ferma il boom dei contagi da Covid-19 in Italia: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a fronte ...

Coronavirus, 22 agosto. Record di nuovi casi nel Lazio: 215. Il 61% hanno link con casi di rientro

Oggi 22 agosto nel Lazio si registrano 215 casi di contagio da Covid 19 e di questi il 61% sono link di rientro. La quasi totalità delle persone risultate positive risiedono a Roma o nella sua provinc ...

