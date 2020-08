Consegnate liste delle regionali. Nessun accordo a sorpresa M5s-Pd (Di sabato 22 agosto 2020) scaduto alle 12 di oggi il termine per la consegna delle liste per le elezioni amministrative, in programma il 20 e 21 settembre, quando si voterà anche per il referendum sul taglio dei parlamentari. ... Leggi su tg.la7

dipietro_angelo : #ElezioniRegionali in #Campania: liste consegnate in provincia di #Avellino per un totale di 96 candidati e 4 consi… - rep_napoli : Regionali, salgono a 27 le liste consegnate [aggiornamento delle 13:05] - infoitinterno : Regionali, salgono a 20 le liste già consegnate - Notiziedi_it : Regionali, salgono a 20 le liste già consegnate - rep_napoli : Regionali, salgono a 20 le liste già consegnate [aggiornamento delle 09:53] -