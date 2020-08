Chelsea, in arrivo Chilwell: via libera per Emerson Palmieri? (Di sabato 22 agosto 2020) Mancano le visite mediche e l’annuncio ufficiale ma Ben Chilwell sarà il prossimo colpo di mercato del Chelsea Come riporta Sky Sports UK, Ben Chilwell sarà il prossimo colpo di mercato del Chelsea. Mancano le visite mediche e l’annuncio ufficiale ma l’affare è pressoché chiuso. Lampard potrà contare su un nuovo difensore in vista della prossima stagione. L’arrivo dell’ormai ex giocatore del Leicester potrà liberare Emerson Palmieri, sul quale c’è sempre il forte interessamento dell’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Edorsi53 : @Gaber7_striker Al #Chelsea, dopo #Conte, arrivò #Sarri. Non escludo che l'incontro definitivo con i dirigenti poss… - TuttoCalciomer1 : CHELSEA: AI DETTAGLI L'ARRIVO DI BEN CHILWELL #Chelsea #Chilwell - LoZerbino : @awaitforitf @Sputniktechno @Gazzetta_it Veramente alla Juve e al Chelsea ha vinto al primo anno... purtroppo ha un… - Cucciolina96251 : RT @AffariDiCalcio: Secondo @FabrizioRomano: - #Chilwell ai dettagli - per #ThiagoSilva attesa risposta a breve - nuova offerta in arriv… - Fprime86 : RT @AffariDiCalcio: Secondo @FabrizioRomano: - #Chilwell ai dettagli - per #ThiagoSilva attesa risposta a breve - nuova offerta in arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea arrivo Chelsea, nuovo colpo in difesa: dal Leicester in arrivo Ben Chilwell TUTTO mercato WEB Mercato Inter, Chelsea vicino a Chilwell: si libera Palmieri?

Con la stagione 2019/2020 ormai quasi chiusa (la chiuderanno ufficialmente domani PSG e Bayern Monaco con la finale di Champions League), i club si avviano verso la pianificazione della nuova stagione ...

Strappi, accuse, eccessi: le panchine turbolenti di Antonio Conte

Una media inferiore a due stagioni di permanenza in panchina: 8 squadre in 14 anni. Solo alla Juventus ha tenuto per tre stagioni. Poi al massimo è arrivato a due. Tempi davvero esigui per un allenato ...

Con la stagione 2019/2020 ormai quasi chiusa (la chiuderanno ufficialmente domani PSG e Bayern Monaco con la finale di Champions League), i club si avviano verso la pianificazione della nuova stagione ...Una media inferiore a due stagioni di permanenza in panchina: 8 squadre in 14 anni. Solo alla Juventus ha tenuto per tre stagioni. Poi al massimo è arrivato a due. Tempi davvero esigui per un allenato ...