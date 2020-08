Bonaventura: “Gattuso? Mi ha fatto sentire importante e gli ho dato l’anima” (Di sabato 22 agosto 2020) Il centrocampista del Milan, Giacomo Bonaventura, ha rilasciato un’intervista a Sportweek. Molti i temi toccati. Tra gli altri, il mancato rinnovo da parte del club rossonero. “Potevo ancora dare tanto ma il giocatore e l’uomo il Milan lo ha visto tutto. Mi dispiace non aver avuto lo stesso allenatore per tre o quattro anni, perché è una cosa che ti dà continuità nel lavoro. Invece, ogni nuovo tecnico sembra ti metta sotto esame. Ogni volta ricominci daccapo e questo ti fa perdere un sacco di tempo. Ho capito che le valutazioni su di me erano cambiate quando mi sono infortunato al ginocchio. Dovevo operarmi, stare fermo fino al termine della stagione e ricominciare con un solo anno di contratto davanti. Una società che ha fiducia in te, ti sottopone il rinnovo appena vede che hai ripreso ... Leggi su ilnapolista

