Arcuri: «Stiamo lavorando per essere pronti a riaprire le scuole il 14 settembre. Le cose andranno bene» (Di sabato 22 agosto 2020) La Stampa intervista Domenico Arcuri, commissario all’emergenza, colui che dovrebbe garantire il rientro a scuola in sicurezza il 14 settembre. Intanto, però, i banchi monoposto non sono ancora arrivati, la previsione è che siano disponibili a scuola già avviata. Arcuri garantisce che non ci sono problemi. «Stiamo facendo di tutto per essere pronti alla scadenza del 14 settembre. Ad oggi noi siamo pronti per distribuire 11 milioni di mascherine al giorno e 170 mila litri di gel igienizzante la settimana nelle scuole. Lunedì comincerà il test sierologico gratuito per tutto il personale docente e non docente, a cura dei medici di base. La loro collaborazione, della quale sono certo, ... Leggi su ilnapolista

Scuola, Arcuri: «Distribuiremo 11 milioni di mascherine al giorno e 170mila litri di gel. I banchi? Arrivano»

I sindacati sbottano contro la Azzolina: "Si assuma le sue responsabilità"

Banchi monoposto, trasporti, aule mancanti, organici e riapertura delle scuole: Lucia Azzolina finisce nuovamente al centro di infinite polemiche. A provocare una durissima reazione questa volta sono ...

