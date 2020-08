Zingaretti e Salvini se le danno a distanza. Il segretario dem: “Covid? Con lui sarebbe stata un’ecatombe”. Il leghista: “È lui la catastrofe” (Di venerdì 21 agosto 2020) Volano stracci tra il segretario del Pd Nicola Zingaretti e il leader del Carroccio Matteo Salvini. Lo scontro a distanza è cominciato dopo che il capo dei dem, a Pisa per un’iniziativa elettorale, ha dichiarato che “il Pd con le sue alleanze in tutte le regioni è la vera alternativa a Salvini e alle destre. Io che giro l’Italia tutti i giorni sono testimone oculare delle catastrofi amministrative che si determinano nelle città quando la destra vince”. Poi la stoccata finale, che estende il ragionamento su scala nazionale: “Per fortuna Salvini non governava quando l’Italia è stata colpita dal Covid, altrimenti sarebbe stata un’ecatombe“. Di fronte a queste ... Leggi su ilfattoquotidiano

