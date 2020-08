Volo da Germania per prelevare Navalny (Di venerdì 21 agosto 2020) BERLINO, 21 AGO - E' decollato dalla Germania l'aereo-ambulanza che andrà a prelevare in Siberia l'oppositore russo Alexei Navalny. Il Volo di soccorso è partito dalla città bavarese di Norimberga ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Un volo con partenza dalla Germania e arrivo in Siberia per cercare di salvare Alexei Navalny, il leader del partito d’opposizione in Russia. Nelle prime ore di stamani un aereo-ambulanza è decollato ...

Navalny avvelenato, trasferito in Germania. Merkel: «Pronti a concedergli cure e asilo»

Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, 44 anni, «è attaccato a un ventilatore. È in coma e in gravi condizioni». L’ultimo tweet della portavoce dell’attivista russo Kira Yarmish lascia poco ...

