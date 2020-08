'Viviana aveva tentato il suicidio a giugno'. La pista dei pm che non convince la famiglia (Di venerdì 21 agosto 2020) L'ipotesi privilegiata di chi indaga sul fattaccio di Caronia è che Viviana avrebbe ucciso il piccolo Gioele, poi si sarebbe suicidata, lanciandosi da un traliccio. A giugno, scrive Repubblica , la ... Leggi su globalist

Cronaca - Le ossa di un bambino di quattro anni, il suo corpo, smembrato, trovato in una boscaglia. Non poteva concludersi in maniera peggiore la ricerca di Gioele , il figlio di 4 anni della dj ...Mariella Mondello racconta del probabile tentativo di suicidio della donna ritrovata cadavere dopo essere scomparsa dal luogo di un incidente stradale insieme al figlioletto, i cui resti sono stati tr ...