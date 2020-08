"Usciamo dalle tenebre". Joe Biden accetta la nomination. Donald Trump: "È un parolaio" (Di venerdì 21 agosto 2020) “Uniti supereremo questa stagione di tenebre in cui Donald Trump ha ammantato l’America troppo a lungo. Non possiamo dare altri quattro anni a questo presidente che non si assume responsabilità, scarica le colpe sugli altri, divide e semina odio. L’America È a un punto di volta, questa È un’elezione in grado di cambiare le storia, sono in gioco l’anima del Paese, la moralità, la scienza e la democrazia”. Joe Biden non sbaglia il discorso della sua vita, dopo aver accettato alla convention dem “con grande onore e umiltà” una nomination alla Casa Bianca che inseguiva da 33 anni, quando corse per la prima volta. Un discorso che suggella quasi mezzo secolo di carriera ... Leggi su huffingtonpost

fax1974 : RT @HuffPostItalia: 'Usciamo dalle tenebre'. Joe Biden accetta la nomination. Donald Trump: 'È un parolaio' - vincenzolambia4 : RT @HuffPostItalia: 'Usciamo dalle tenebre'. Joe Biden accetta la nomination. Donald Trump: 'È un parolaio' - camilla_staff : RT @HuffPostItalia: 'Usciamo dalle tenebre'. Joe Biden accetta la nomination. Donald Trump: 'È un parolaio' - HuffPostItalia : 'Usciamo dalle tenebre'. Joe Biden accetta la nomination. Donald Trump: 'È un parolaio' - Drew_Dalle : @vucciria79 Per sdrammatizzare credo, perché dovesse succedere ne usciamo pazzi -

Ultime Notizie dalla rete : Usciamo dalle Riprodurre un'immagine descrivendola | il manifesto Il Manifesto Gioele Mondello, il padre ha riconosciuto le scarpine blu del figlio

Le ultime notizie sul ritrovamento di Gioele Mondello, figlio di Viviana Parisi. I resti ossei trovati a Caronia, a 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo, potrebbero appartenere al piccolo Gioele ...

Biden accetta la nomination: "Finirà stagione buia"

Joe Biden promette all'America di farla uscire dalla "stagione buia, di rabbia e divisione" in cui l'ha fatta precipitare Donald Trump, suscitando invece "il meglio" che ha da offrire a tutti. Nel dis ...

Le ultime notizie sul ritrovamento di Gioele Mondello, figlio di Viviana Parisi. I resti ossei trovati a Caronia, a 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo, potrebbero appartenere al piccolo Gioele ...Joe Biden promette all'America di farla uscire dalla "stagione buia, di rabbia e divisione" in cui l'ha fatta precipitare Donald Trump, suscitando invece "il meglio" che ha da offrire a tutti. Nel dis ...