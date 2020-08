Sonia Bruganelli, il web non le perdona l’ultima foto postata e le dice “E’ grave ciò che hai fatto” (Di venerdì 21 agosto 2020) Sonia Bruganelli moglie di Paolo Bonolis è amante dei social e si diverte a stupire e, spesso, a provocare i suoi follower che, proprio perché numerosissimi, non sono tutti d’accordo nell’amarla. In tanti la seguono e le fanno i complimenti ma altrettanti la insultano, probabilmente, la invidiano e l’attaccano. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis è una donna che vive una vita molto agiata e le piace mostrarlo perché ritiene, giustamente, che non ci sia nulla di male: lei lavora, guadagna molto bene oltre alla circostanza che lavora e guadagna altrettanto bene anche il marito, e si gode la vita. Ha anche lei i suoi dolori che sono decisamente forti perché riguardano una figlia ma cerca di affrontare le ... Leggi su baritalianews

SmorfiaDigitale : Sonia Bruganelli pubblica il test rapido Covid-19 - zazoomblog : Sonia Bruganelli vacanze da sogno Caffè e test sierologico per Covid-19 - #Sonia #Bruganelli #vacanze #sogno - Italia_Notizie : 'Lo sai che adesso potresti essere positiva?' Ed è ancora pioggia di critiche su Sonia Bruganelli - Notiziedi_it : “Lo sai che adesso potresti essere positiva?” Ed è ancora pioggia di critiche su Sonia Bruganelli - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : 'Grave postare certe immagini', Sonia Bruganelli p... -