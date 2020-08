Siviglia Inter streaming e tv: dove vedere la finale dell’Europa League (Di venerdì 21 agosto 2020) Siviglia Inter streaming live, diretta tv e probabili formazioni della finale di Europa League Siviglia Inter streaming TV – Questa sera, venerdì 21 agosto 2020, alle ore 21 Siviglia e Inter scendono in campo allo Stadion Köln di Colonia, in Germania, gara valida per la finale della Uefa Europa League 2019-2020. La partita si giocherà a porte chiuse, senza pubblico, a causa dell’emergenza Coronavirus. dove vedere Siviglia Inter in tv e live streaming? Sky Sport? Mediaset? Dazn? Tv8? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la ... Leggi su tpi

