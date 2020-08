Scossa di terremoto magnitudo 6.5 in Indonesia [DETTAGLI] (Di venerdì 21 agosto 2020) Un terremoto magnitudo Mwp 6.5 si è verificato in Indonesia alle 06:09:52 ora italiana (13:09:52 ora locale) ad una profondità di 640 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La Scossa ha avuto epicentro nel mar di Flores, a 220 km sud-sudest da Katabu. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. Non è stata emessa alcuna allerta tsunami.L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.5 in Indonesia DETTAGLI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Terremoto Amatrice, dal 2016 a oggi ricostruito solo il 6,5% delle case

ROMA La prima forte scossa assassina di terremoto arrivò in piena notte, alle 3:36. Una potenza di magnitudo 6 che in pochi secondi rase al suolo quattro paesi, Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto ...

