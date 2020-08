Salvini: “Denunciamo Governo per favoreggiamento migranti. Azzolina? La pagano per truccarsi” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Stiamo pensando come Lega di denunciare l’attuale Governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a una colazione elettorale a Marina di Pisa. “I nostri avvocati stanno studiando una denuncia per favoreggiamento all’immigrazione clandestina” da presentare “verso gli attuali vertici del Governo”, ha proseguito aggiungendo: “Ringrazio il sindaco di Trapani e altri sindaci d’Italia che difendono i loro cittadini”. Il riferimento è al divieto di sbarco per migranti e personale della nave Aurelia, destinata alla quarantena e con 273 migranti a bordo, imposto dal sindaco della città siciliana. “Io andrò a processo ... Leggi su sportface

ANNAQuercia : PERCHè NON LO DENUNCIAMO,COSA ASPETTIAMO? Matteo Salvini ancora senza mascherina: questa volta annusa una forma di… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini “Denunciamo Coronavirus: Toninelli, '300 morti in Rsa milanesi e Salvini contro inchieste' Affaritaliani.it