Rossi: 'Al truce Salvini ricordo che il 93% dei contagi in Toscana non dipende dagli immigrati' (Di venerdì 21 agosto 2020) Giusto precisare: "Prima che anche in Toscana il truce Salvini continui a scatenare la caccia al nero immigrato, come aveva già fatto per i cinesi di Prato, avverto che: nel periodo 7-21 agosto su un ...

“Prima che anche in Toscana il truce Salvini continui a scatenare la caccia al nero immigrato, come aveva già fatto per i cinesi di Prato, avverto che: nel periodo 7-21 agosto su un totale di 516 post ...

Toscana, Rossi: “Con la Lega rischiamo di diventare una Toscanina”

Presidente Rossi, di cosa va più fiero tra le cose fatte ... non può che essere definito un mascalzone politico. Un truce che ha soltanto la capacità di vellicare i peggiori istinti della ...

