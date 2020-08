Reggiana, si va in ritiro: 20 i convocati di mister Alvini (Di venerdì 21 agosto 2020) La Reggiana si prepara al ritiro di preparazione per la stagione 2020-21, come annunciato dal sito ufficiale del club. “Dopo aver sostenuto tutti gli accertamenti medici previsti dal protocollo, la Reggiana si prepara a partire per il ritiro di Carpineti. Il gruppo lascerà la città presumibilmente già nella mattinata di domani, non appena giunti gli esiti dei tamponi ai quali sono stati sottoposti i calciatori e i membri dello staff. Per la seconda stagione consecutiva sui “Monti Granata”, la squadra lavorerà fino al prossimo 6 settembre alloggiando presso l’Hotel Matilde di Piazza Tricolore. Sede dell’attività sportiva quotidiana saranno i due campi in erba naturale e il ridotto con manto sintetico compresi nel complesso del “Maracanà” ... Leggi su alfredopedulla

TuttoRegia : #Reggiana, esclusione eccellenti dai convocati per il ritiro: #Scappini, #Staiti e #Voltolini resteranno in città c… - TuttoRegia : #Reggiana, diffusa la lista dei 20 convocati per il ritiro di #Carpineti. Il 5 settembre amichevole con la… - FrancescoPioppi : La #Reggiana comunica la lista dei convocati per il ritiro e mette in quella #Primavera sia #Staiti che #Scappini u… - TuttoRegia : #Reggiana, si avvicina il centrocampista #Muratore, ex #Juventus U23, ma potrebbe non essere l'ultimo affare con l… - LucaFioretti13 : ?? #Torino, chance per Nicola #Rauti: l’esterno classe 2000, fresco di promozione in Serie B con il Monza, sarà valu… -