Referendum, perché è meglio la breccia del Sì (Di venerdì 21 agosto 2020) Luciano Violante su “Repubblica” propone autorevolmente alcuni argomenti per il No al Referendum, che tuttavia, anche nelle parti più convincenti, non sembrano risolutivi per votare No.Primo. Ricorda che all’inizio vi erano due proposte anti-parlamentari poi venute meno: una sul mandato imperativo, che a dir la verità non si è mai vista in Parlamento, e un’altra su un modello di Referendum propositivo (tra i vari possibili) impostato in alternativa anziché come correttivo alla rappresentanza parlamentare. Esso si è poi bloccato al Senato dopo la fine della maggioranza precedente perché in quei termini non era accettabile dal Pd e comunque dalla nuova che si è formata col Conte 2. Mi sembra invece difficile assimilare la riduzione dei numeri a quelle due forzature che toccano ... Leggi su huffingtonpost

