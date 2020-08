Punta Campanella, barca affonda con 7 persone a bordo: tutti salvi (Di venerdì 21 agosto 2020) Paura a Punta Campanella, dove una imbarcazione è affondata mettendo in pericolo la vita di sette persone, che si sono salvate lanciandosi in mare. Sette persone si sono salvate lanciandosi in mare da una barca che stava affondando. E’ accaduto a Punta Campanella, nella Cala di Mitigliano, zona di Massa Lubrense (Napoli). Il mezzo era … Leggi su 2anews

