Posillipo, 40 chili di carne in cattivo stato di conservazione sequestrati in un centro accoglienza (Di venerdì 21 agosto 2020) Gli alimenti erano stoccati in un centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo di Posillipo ed erano destinati alle persone ospitate. Sono 40 i chili di carne di pollo e tacchino sequestrati dai carabinieri del Nas partenopeo perche’ in cattivo stato di conservazione. Gli alimenti erano stoccati in un centro di accoglienza straordinaria per richiedenti … Leggi su 2anews

Posillipo chili Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Posillipo chili