Portici, arrestati due borseggiatori che avevano derubato una 77enne sull’autobus (Di sabato 22 agosto 2020) Portici: I poliziotti hanno bloccato i due borseggiatori che con il pretesto di aiutare la donna a salire a bordo di un autobus le avevano sottratto il borsellino. Gli agenti del Commissariato di Portici – Ercolano transitando in piazza Poli sono stati avvicinati da una 77enne che ha raccontato di essere stata appena borseggiata da … Leggi su 2anews

mattinodinapoli : Due borseggiatori arrestati a Portici: derubata un'anziana sull'autobus - vesuvianonews : Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Portici -Ercolano transitando in piazza Poli sono stati avvicinati da… - TeleCapriNews : Portici (Napoli), arrestati dalla polizia due borseggiatori, con il pretesto di aiutare la vittima a salire sul bus… - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca “La aiutiamo a salire sull'autobus” ma poi derubano un'anziana: arrestati - ViViCentro : Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano transitando in piazza Poli sono stati avvicinati da u… -

Ultime Notizie dalla rete : Portici arrestati

Lo Strillone

PORTICI - Gli agenti del Commissariato di Portici -Ercolano transitando in piazza Poli sono stati avvicinati da una 77enne che ha raccontato di essere stata appena borseggiata da due uomini fuggiti in ...In piazza Poli a Portici gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano sono stati avvicinati da una 77enne che ha raccontato di essere stata appena borseggiata da due uomini fuggiti in direzione di ...