Pontina, ennesimo incendio (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo l’incendio a Pomezia dei giorni scorsi, ennesimo incendio estivo ai bordi della Pontina, altezza Castel Romano. A spegnere l’incendio, ancora in corso, sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e un Canadair. Le fiamme, probabilmente distraendo i guidatori, hanno causato anche un lieve incidente. Mario Bonito 1 di 3 ... Leggi su italiasera

Ultime Notizie dalla rete : Pontina ennesimo

Italia Sera

Ennesimo incidente sulla SS 148 Pontina. Lo scontro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 20 agosto, intorno alle ore 12:30 nel territorio comunale di Pomezia, in zona Cinque Poderi, in direzione ...La consigliera regionale: 'A meno di una settimana dall’approvazione del Piano regionale rifiuti che non risolve il problema degli impianti di trattamento rifiuti troppo poco controllati' “La nuvola d ...