Pirlo ricorda l’arrivo di Conte alla Juventus: “Era avvelenato. Ci disse subito…” (Di venerdì 21 agosto 2020) Chissà se in futuro scriverà ancora qualche libro o nuovo capitolo della sua storia, intanto dalla sua biografia Penso quindi gioco, Andrea Pirlo, fresco di nomina come allenatore della Juventus, racconta l'arrivo in bianconero di quello che di fatto è ora un suo collega: Antonio Conte.Pirlo: "Conte era avvelenato. Ci disse...""Immaginavo fosse bravo, ma non così tanto. Se Sacchi era un mago, lui che cos’è?", sono queste le parole di Pirlo nella sua biografia a proposito di Antonio Conte. E ancora sul suo arrivo alla Juventus: "Aveva già il veleno addosso, era una vipera. Le sue prime parole furono: 'Veniamo da due settimi posti, è ... Leggi su itasportpress

Pirlo ricorda l'arrivo di Conte alla Juventus: "Era avvelenato. Ci disse subito…" ItaSportPress

Secondo quanto riportato da "La Maglia Bianconera", la divisa che indosseranno gli uomini allenati da Andrea Pirlo nel prossimo campionato sarà arancione e nera, con trama mimetica. Dopo aver presenta ...

Undici metri - Pirlo ha tutto per fare bene, ma va allestita una grande Juve. Fondamentale ripartire da Dybala. Sarà un mercato “creativo”

La Juve alla fine ha cambiato guida tecnica e se i bianconeri hanno deciso di sostituire Sarri avranno fatto bene tutte le loro valutazioni. Sarri va comunque ringraziato per il lavoro fatto in un ann ...

