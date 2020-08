“Noi Campani” di Clemente Mastella ha presentato la lista ad Avellino (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo presentato una lista di candidati al Consiglio regionale molto competitiva, per dare una forte rappresentanza alle aree interne della regione Campania”. Lo ha detto il segretario provinciale irpino di Noi Campani, Ciro Aquino, a margine della presentazione della lista di candidati alle elezioni regionali presso il Tribunale di Avellino, che sosterranno il governatore Vincenzo De Luca. “Abbiamo puntato – ha spiegato Aquino – su quattro professionisti che per la prima volta sono candidati alle elezioni regionali: Bruno Aliberti, medico di Montoro, Mafalda Galluccio, ex consigliere comunale ad Avellino, Guerino Gazzella, avvocato di Ariano Irpino, e Adele Nigro, medico di Montella”. In questi cinque anni di governo regionale ... Leggi su anteprima24

irpinia24 : Regionali, 'Noi Campani' di Mastella ha presentato la lista ad Avellino - ilCiriaco : #Irpinia Noi Campani, definita la lista irpina alle Regionali - zazoomblog : Regionali Noi Campani consegnerà domani la lista dei candidati irpini - #Regionali #Campani #consegnerà - AntomarSchiavo : @LaLestofante @PoliticaPerJedi @VincenzoDeLuca Cosa vuoi intendere, che noi Campani siamo tutti come De Luca? - secsisimbol : @chepensatefa72 Non siamo così noi campani non siamo così non siamo così , ripetetelo insieme a me , non siamo così -

Ultime Notizie dalla rete : “Noi Campani” Coronavirus, De Luca: «Far ripartire la movida? Qualcuno si è bevuto il cervello» Corriere TV