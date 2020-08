Nel post-covid quasi 6 imprese su 10 con difficoltà di liquidità (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA, ITALPRESS, - Sono quasi 780mila, il 58,4% del totale, le imprese che prevedono di avere problemi di liquidità nei prossimi sei mesi e poco meno di 565mila, il restante 41,6%, quelle alle quali ... Leggi su gazzettadiparma

Ultime Notizie dalla rete : Nel post Nel post-Covid quasi 6 imprese su 10 con difficoltà di liquidità Il Dispari Quotidiano Viviana e Gioele, la ricostruzione della famiglia: nel traliccio a Caronia la chiave del giallo

«Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele». Ne è convinto Claudio Mondello, legale e cugino di Daniele Mondello, che su Facebook espone una sua teoria su cosa è accaduto a Caronia. «I ...

Quel post choc dopo la sparizione di Sabrina: "Voglia di granita"

Potrebbe essere oggi il giorno della svolta nel caso di Sabrina Beccalli, la 39enne sparita da Crema la notte di Ferragosto e la cui vettura, una Fiat Panda rossa, è stata ritrovata carbonizzata nelle ...

