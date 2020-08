MotoGp – A Misano si lavora per ospitare il pubblico in tribuna in vista del doppio appuntamento (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono in pieno svolgimento gli interventi previsti a Misano World Circuit per modificare la distribuzione delle sedute nelle 17 tribune che ospiteranno il pubblico della MotoGp. L’Ordinanza della Regione Emilia-Romagna consente, qualora tutti i biglietti fossero venduti, un potenziale pubblico di 10.000 persone al giorno, con l’esclusione dei prati. Scenderà quindi al 10% la capienza complessiva dell’impianto. “Avremo su di noi lo sguardo dello sport mondiale – commenta il managing director Andrea Albani – ed intendiamo dare un segnale di sicurezza, efficienza e fiducia. Tutti siamo ormai consci che in attesa di un vaccino efficace e disponibile, il mondo dovrà convivere con i rischi di contagio da Covid-19. Nel frattempo tocca ad ognuno, con senso di ... Leggi su sportfair

Johann Zarco è stato penalizzato per la manovra commessa nell’occasione dell’incidente con Franco Morbidelli nella scorsa gara MotoGP in Austria. Era attesa ed è arrivata la decisione dello Steward Pa ...

MotoGP 2020. Syahrin unfit e la sicurezza in pista

Caduto rovinosamente durante la gara Moto2 di domenica scorsa, il pilota malese è stato dichiarato non idoneo per il GP di Stiria ...

