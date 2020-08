Messi Barcellona, la storia infinita: Inter e PSG hanno già contattato l’argentino (Di venerdì 21 agosto 2020) Messi Barcellona, la storia infinita: Inter e PSG hanno già contattato l’argentino, ora bisogna capire la volontà del Diez Quale sarà il futuro di Lionel Messi? L’attaccante argentino vuole andarsene dal Barcellona, ma ovviamente pochissime squadre possono permettersi un ingaggio simile. Ad ogni modo Inter e Paris Saint-Germain, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, avrebbero già contattato l’argentino. L’ipotesi più concreta rimane il Manchester City (per la presenza di Pep Guardiola), ma al momento i citizens non hanno effettuato offerte. Nerazzurri e parigini si sono mossi, ma ovviamente sarà ... Leggi su calcionews24

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo la radio catalana RAC1, Messi ha comunicato a Koeman che si vede “più fuori dal Barcellona che dentro” - FBiasin : Secondo Radio Catalunya #Messi avrebbe comunicato a #Koeman che si vede più fuori che dentro al progetto… - FcInterNewsit : Victor Font (candidato pres. Barcellona): 'C'è il rischio che Messi vada via e questo mi fa venire gli incubi' - MercatoMondo : #Messi resterà al #Barcellona. L'argentino vuole restare almeno un altra stagione e valutare a fine stagione. Lo se… - ilnapolionline : Messi incontra Koeman per parlare del futuro: Ecco cosa si sono detti - -

