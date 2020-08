Mascherina e CO2, i bambini a scuola sono in pericolo? Le rassicurazioni al momento non bastano (Di venerdì 21 agosto 2020) Roma, 21 ago – Da quello che si legge sulle cronache è previsto che all’apertura delle scuole gli studenti indossino le mascherine per tutto il tempo delle lezioni e per tutta la durata dell’anno scolastico. Una decisione sbagliata per la pericolosità a variare la naturale composizione dell’aria inspirata. Con la Mascherina una parte dell’aria espirata resta intrappolata fra il volto e la Mascherina stessa, costringendo il bambino a reinalarla. L’aria inspirata consiste principalmente di azoto (78%) e ossigeno (21%). Solo lo 0,03% dell’aria inspirata è anidride carbonica (CO2). L’anidride carbonica nell’aria espirata L’aria espirata contiene ancora il 17% di ossigeno, mentre aumenta l’anidride carbonica CO2 che passa dallo 0,03% al 4%. Quindi la ... Leggi su ilprimatonazionale

L'uso di mascherine è diventato un aspetto cruciale per fermare la diffusione di COVID-19. La ricerca mostra anche che le maschere sono almeno in qualche modo utili nel rallentare la diffusione della ...

