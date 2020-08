Marco Maddaloni e Romina Giamminelli hanno scelto: il loro terzo figlio si chiamerà così. Ma non piace a tutti (Di venerdì 21 agosto 2020) Marco Maddaloni, vincitore dell’Isola dei Famosi 2019, e la moglie Romina Giamminelli hanno annunciato il nome del loro terzo figlio in arrivo. Marco e Romina si sono sposati lo scorso settembre, dopo la proposta di lui fatta in diretta durante una puntata dell’Isola dei Famosi. La coppia ha già due figli, Giovanni e Giselle Marie. Anche in questo caso ha vinto la tradizione per la scelta del nome da dare al figlio. Lo stesso Marco ha spiegato su Instagram: “Finalmente ecco il nome del nostro terzo genito???? il primo ovviamente con immensa gioia gli ho dato il nome di mio padre ‘Giovanni’ la seconda essendo femminuccia ha ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomblog : Marco Maddaloni e Romina nome terzo figlio: motivo scelta (con polemica) - #Marco #Maddaloni #Romina #terzo - IsaeChia : #LisolaDeiFamosi, #MarcoMaddaloni e #RominaGiamminelli svelano il nome del loro terzo bebè - zazoomblog : ‘L’Isola dei Famosi’ Marco Maddaloni e Romina Giamminelli svelano il nome del loro terzo bebè - #‘L’Isola #Famosi’… -