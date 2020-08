Mai fidarsi di quel ragazzo: trama, cast e streaming del film (Di venerdì 21 agosto 2020) Questa sera, 21 agosto 2020, in tv (su Rai 2) va in onda Mai fidarsi di quel ragazzo, film con la regia di David DeCoteau che racconta la storia di una ragazza che incontra un ragazzo carino ed educato ma che in realtà nasconde un lato oscuro e pericoloso. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama L’adolescente Riley fa la conoscenza di Chris e rimane colpita dalla sua bellezza, dal suo fascino e dai suoi modi gentili. Ai suoi occhi, Chris è il ragazzo perfetto ma è solo un’impressione: dopo una festa a casa sua, Riley ne scoprirà il lato oscuro e pericoloso. Mai fidarsi di quel ragazzo: il cast del film Abbiamo visto la ... Leggi su tpi

patriziaamati2 : RT @salvatorebrizzi: Non uso mai né la magia né la preghiera con lo scopo di ottenere qualcosa. Chiedere qualcosa significa non fidarsi del… - Marco_Raguzzoni : @ZenoPisani Speriamo, mai fidarsi di Lillard...certo che l’approccio di gara 1 è inspiegabile...per una squadra in… - Alessan99460113 : RT @salvatorebrizzi: Non uso mai né la magia né la preghiera con lo scopo di ottenere qualcosa. Chiedere qualcosa significa non fidarsi del… - manu_manu18883 : RT @salvatorebrizzi: Non uso mai né la magia né la preghiera con lo scopo di ottenere qualcosa. Chiedere qualcosa significa non fidarsi del… - LuImpavBellator : Quando ero ragazzina, guardavo i miei è mi chiedevo come fanno a fidarsi l'una dell'altro, ebbi la risposta: fidati… -