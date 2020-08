L'odissea di Marco, è tornato a casa dopo 28 tamponi. 'Non abbracciava moglie e figli dal 31 marzo' (Di venerdì 21 agosto 2020) Un'odissea durata mesi per Marco Carrara , di Albino, in provincia di Bergamo: ricoverato lo scorso 31 marzo, è tornato finalmente a casa dopo 115 giorni e dopo aver dovuto fare 28 tamponi prima del ... Leggi su leggo

