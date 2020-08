L’Inter regala la coppa al Siviglia e non salva il calcio italiano in Europa. Barella e Lukaku, il nervosismo di Conte: cosa c’è da salvare e cosa no (Di venerdì 21 agosto 2020) Sarà per via di una strana proprietà fisica che crea una irresistibile attrazione tra i metalli di forgiatura dell’Europa League e i colori del Siviglia o forse l’Inter è ancora acerba per vincere: fatto sta che l’astinenza italiana da trionfi continentali prosegue. Poteva romperlo, quel digiuno, proprio l’Inter, che l’aveva aperto dieci anni fa vincendo la coppa più pregiata, la Champions, con Mourinho, Milito ed Eto’o: ma nulla, almeno per un altro anno il tricolore non campeggerà nell’albo d’oro delle massime competizioni calcistiche europee. Vince il Siviglia, ancora il Siviglia che negli ultimi 15 anni ha fatto incetta di Europa League: sei, un record assoluto. Un peccato però per come la ... Leggi su ilfattoquotidiano

giolucev : L’@Inter regala la #UELfinal grazie ai soliti noti. Gol regalati da #Godin e #Gagliardini e gol mangiati da Gagliar… - scopece_marco : Dispiace per l'Inter. La netta superiorità spagnola però fa capire di quanto il calcio italiano sia andato indietro… - FycogX : Gia l'Inter è forte, poi se la difesa del Siviglia regala sti rigori è normale che perda. Non ci provano neanche a… - UnUltras : Ho sentito che se l'#inter vince l'#EuropaLeagueFinal si regala #Messi ... quindi #BienvenidoLeo ?????? - ilgrandeiki : RT @CB_Ignoranza: Il 9 e il 10. Al primo manca un gol per eguagliare il fenomeno. Il secondo la sblocca e regala un assist all'amico. L'Int… -

