Ligue 1, caso positivo al Covid-19 nel Brest (Di venerdì 21 agosto 2020) Nuovo caso di positività al Covid-19 in Ligue 1. Si tratta del club francese del Brest che in una nota ha comunicato gli esiti dei tamponi effettuati in vista del match contro il Nimes, valido per la prima giornata di campionato. Il Brest è il quinto club francese che oggi ha registrato almeno un caso di coronavirus all’interno della società insieme a Nizza, Angers, Lens e Monaco. “Il resto del gruppo e lo staff sono stati negativi e potranno andare a Nimes”, ha concluso il club. Leggi su sportface

sportface2016 : Nuovo caso di positività al #COVID__19 in #Ligue1: si tratta del club francese del #Brest - zazoomblog : Ligue 1 rilevato un caso positivo nel Lens: si tratta di Jonathan Clauss - #Ligue #rilevato #positivo #Lens: - sportli26181512 : Ligue 1, Olimpique Marsiglia: quinto caso di positività al coronavirus: Dopo Jordan Amavi, Steve Mandanda, Maxime L… - Nickgarzy96 : @pavanmassimo Seguendo con costanza la Ligue One non mi pare niente di speciale. È un buon attaccante, ottima fisic… - sscalcionapoli1 : Altro caso di Covid-19 in Ligue 1, è un giocatore del Montpellier -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue caso Altro caso di Covid-19 in Ligue 1. Ad essere positivo è Derlot del Montpellier tuttomercatoweb.com Primi a fermarsi e primi a ripartire: la Ligue 1 ricomincia “zoppa”

«Sarà una stagione particolare, bisogna essere pronti a tutto, ad adattarsi rapidamente. Ma siamo pronti, altro che se siamo pronti! Non vediamo l’ora di essere in campo!» Il tono di Imran Louza, cent ...

Pronostici Ligue 1, 1° giornata: Riparte la caccia al Psg, Lione e Om prime outsider

Dopo oltre cinque mesi di astinenza, nel weekend riparte la Ligue 1. I campioni del Psg, partono con tutti i favori del pronostico, non fosse altro che per il solco scavato nei confronti della concorr ...

«Sarà una stagione particolare, bisogna essere pronti a tutto, ad adattarsi rapidamente. Ma siamo pronti, altro che se siamo pronti! Non vediamo l’ora di essere in campo!» Il tono di Imran Louza, cent ...Dopo oltre cinque mesi di astinenza, nel weekend riparte la Ligue 1. I campioni del Psg, partono con tutti i favori del pronostico, non fosse altro che per il solco scavato nei confronti della concorr ...